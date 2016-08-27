Калуга, 27 августа, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Заместитель губернатора Калужской области Владимир Попов анонсировал 26 августа в Калужской торгово-промышленной палате визит в регион крупной китайской логистической компании, в ходе которого будут обсуждены перспективы развития экспортного направления в Китай в рамках международного проекта «Новый шелковый путь». Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области.

Alias 0591 Китайский дракон

«На сегодняшний день Китай является стратегическим торговым партнером России. Наш регион со своими логистическими возможностями способен консолидировать калужские грузы и отправлять калужскую продукцию в Китай», — прокомментировал Владимир Попов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, преимуществами маршрута Новый шелковый путь» называют увеличение объемов экспорта российских товаров в Азию, создание крупного распределительного центра, расширение имеющихся производств и создание новых (дополнительные инвестиции на территории Калужской области), выход азиатских компаний на российский и европейский рынки.

Так, завод Samsung Electronics, расположенный в индустриальном парке «Ворсино» Калужской области, производит телевизионную и бытовую технику, которая поставляется российским потребителям, а также экспортируется на Украину, в Белоруссию, республики Средней Азии и Закавказья, Казахстан и Монголию. На заводе Samsung используются комплектующие, импортируемые из Китая и Южной Кореи. Пока доставка из Азии осуществляется морем, что занимает более 50 дней. При воплощении в жизнь нового проекта время доставки по железной дороге будет сокращено более чем в два раза.