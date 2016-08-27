Осло, 27 августа, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Глава Норвежского нефтяного директората Бенте Нюланд считает, что двухлетний кризис в нефтяной промышленности Норвегии может закончиться. Об этом она заявила в интервью агентству Reuters.

Jarvin Добыча нефти в северном море

Стоимость североморской нефти с июня 2014 года упала на 60%, и норвежские нефтяные компании были вынуждены пойти на сокращение рабочих мест, расходов и инвестиций в новые проекты. Однако Нюланд считает, что худшее для норвежской «нефтянки» уже позади: «Мы видим, что ситуация становится лучше», — заявила она, ссылаясь на свои переговоры с нефтяными компаниями, которые подтвердили готовность завершить планы по развитию.

Тем не менее, несмотря на улучшение перспектив, проблемы в отрасли остаются, отмечает издание. Так, согласно данным статистического управления Норвегии, инвестиции в нефтяной сектор сократятся до 150,5 млрд норвежских крон (16 млрд евро) в 2017 году с 163,5 млрд крон в этом году. В Норвежском нефтяном директорате также ожидают, что число новых разведочных скважин в следующем году останется на уровне 2016-го — это знак того, что нефтяные компании по-прежнему осторожны в своих планах, отмечает Нюланд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие текущего года Норвегия нарастила добычу углеводородов на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. При этом прибыль королевства от участия в разработке нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе упала на 29%, составив 38,7 млрд крон (4 млрд евро). Нефтяные доходы сократились на 31% по сравнению с первым полугодием 2015-го.

Ранее исполнительный директор PetoroAS (нефтяная компания, управляющая государственными активами Норвегии — прим. ИА REGNUM ) Грете Моэн в интервью The Wall Street Journal заявила о том, что скандинавское королевство и далее может терять доходы вне зависимости от ценовых колебаний: дорогой, «затратный» баррель северной нефти едва ли выдерживает конкуренцию с более дешевыми марками. Необходимо сокращать издержки, снижая таким образом себестоимость нефти, уверена Грете Моэн. «На континентальном шельфе Норвегии у нас фундаментальные проблемы с издержками. Если мы не совершим необходимых изменений, добыча на существующих месторождениях может прекратиться раньше, чем мы того бы хотели, а новые проекты не будут рентабельны», — заявила она.

Напомним, что значительная часть экспортных углеводородных доходов Норвегии аккумулируется в специальных резервных фондах. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016-м году для покрытия текущих бюджетных расходов правительство королевства было вынуждено впервые заимствовать средства из «нефтяной копилки». Согласно проекту пересмотренного бюджета, в этом году форс-мажорный транш составит 206,5 млрд норвежских крон (22 млрд евро).