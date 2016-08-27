Лондон, 27 августа, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Эта сумма, как указывают экономисты банка, включает в себя стоимость утраченных активов, потерянного бизнеса, а также интерес, то есть, коммерческие проценты, которые будут «капать» с момента подачи иска до момента полного исполнения судебного решения.

Vyacheslav Argenberg Доллары

Агентство отмечает, что «Ощадбанк предупредил Россию еще в июле прошлого года, что будет добиваться компенсации, намекая, что есть вариант решить проблему полюбовно, не доводя до судебных разбирательств, за которые проигравшей стороне придется еще и заплатить издержки. Украинская сторона согласна с тем, чтобы не доводить дело до слушаний, если Россия до начала тяжбы возместит названную выше сумму».

«Ощадбанк» — не единственная украинская финансовая структура, имеющая зуб на Россию, сообщает Reuters. По информации агентства, «Приватбанк» (учреждение, подконтрольное олигарху Игорю Коломойскому) тоже настроен отсудить компенсацию у России и собирается добиться этого в Гааге.

«До момента, когда Россия аннексировала Крым, украинские банки имели на полуострове до 1000 отделений, — подчеркивает британское издание. — Конечно же «простить» такой удар Украина не собирается. «Приватбанк» рассчитывает отсудить свое у Москвы в международном арбитраже в Гааге».

Агентство не раскрывает секрета, на что рассчитывают украинские финансисты, да и вряд ли это необходимо. Для того, чтобы понять, какие перспективы их ожидают в судах, достаточно вспомнить дело «ЮКОС против России», слушавшееся в Гааге и первоначально завершившееся удовлетворением исковых требований истца, а через некоторое время — отменой этого решения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев в ближайшее время направит в международные судебные инстанции «судебный кейс» относительно нарушения Россией ее обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву. «В ближайшие недели мы перейдем к тому, чтобы в рамках арбитража после соответствующих консультаций мы доказали, что Россия нарушила все обязательства в рамках Конвенции по запрету финансирования терроризма. Мы обязательно докажем, что-то, что происходит на территории временно оккупированного Крыма, — это реальная расовая дискриминация», — подчеркнул он.