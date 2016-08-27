Великие Луки, Псковская область, 27 августа, 2016, 12:29 — ИА Регнум. В Великих Луках Псковской области, где сегодня, 27 августа, состоятся главные торжества в честь 850-летия города, прошло итоговое заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, в работе совещания приняли участие губернатор Псковской области Андрей Турчак, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов, глава города Великие Луки Николай Козловский и другие члены оргкомитета.

pskov.ru Парад в Великих Луках

Псковский губернатор отметил, что к юбилею Великих Лук был реализован большой комплекс мероприятий, призванных обеспечить дальнейшее развитие города и повысить его привлекательность как культурно-исторического центра.

В частности, проведена модернизация станции переливания крови, построен гемодиализный центр, отремонтирован хирургический корпус Великолукской городской больницы, реконструирован детский сад по улице Розы Люксембург и созданы дополнительные места для дошкольников. На острове Дятлинка построен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа, появился современный спортивный комплекс для подготовки лучников, реконструирован стадион «Экспресс», введён в эксплуатацию универсальный спортивный комплекс для занятий теннисом и другими видами спорта.

Кроме того, создана историческая экспозиция в краеведческом музее и оснащен звуковой аппаратурой Дом культуры имени Ленинского Комсомола.

По словам Андрея Турчака, все пункты плана основных мероприятий по подготовке к 850-летнему юбилею Великих Лук, сроки исполнения которых перенесены или ещё не наступали, будут реализованы. «Сейчас у нас в стадии строительства находится путепровод через железнодорожные пути, идёт реконструкция Великолукского драмтеатра, продолжаются работ по реконструкции и музеефикации Великолукской земляной крепости. Межведомственная рабочая группа будет чётко отслеживать все пункты плана», — заявил губернатор Псковской области.

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов поздравил всех жителей Великих Лук с праздником. «850 лет — великая дата для славного города Великие Луки. Город красивый, чистый, но нет предела совершенству. Многое еще предстоит сделать», — заявил полпред.

Отметим, что юбилейные торжества в Великих Луках открылись вчера, 26 августа, церемонией «Великолукский благовест». У стен Свято-Вознесенского собора под колокольные звоны с поздравлениями выступили руководители города, Почётные граждане, состоялось награждение великолучан, внесший вклад в развитие города.

Также 26 августа состоялось освящение храма Святителя Тихона и всех новомучеников и исповедников российских — это первый храм, построенный в Великих Луках за последние сто лет. Планируется, что он станет городским кафедральным собором.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, праздничные мероприятия в Великих Луках пройдут до 28 августа. В программе праздника — военный парад, международный военно-исторический фестиваль с реконструкцией ночного боя, концерты, фестиваль барабанщиц, спортивные состязания и подъёмы аэростатов. Завершатся торжества салютом на набережной реки Ловать.