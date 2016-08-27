Ташкент, 27 августа, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Китайская компания HarbinElectricInternationalCompany провела модернизацию Ангренской ТЭС, обеспечивающей электроэнергией Ташкентскую область Узбекистана, сообщил журналистам гендиректор станции Дилшод Юльчиев.

Andrew Butko ТЭС

По его словам, теперь мощности ТЭС увеличились в полтора раза — до 870 миллионов кВт/ч в год.

«Китайской компанией построен дополнительный энергоблок мощностью 150 МВт с теплофикационным отбором для сжигания высокозольного угля», — отметил Юльчиев.

Финансирование проекта стоимостью $243 млн осуществлялось за счет кредита китайского «Эксимбанка» на $165 млн и собственных средств АО «Узбекэнерго».

Ангренская ТЭС введена в эксплуатацию в 1957 году, работает на угле и снабжает электроэнергией многочисленные промышленные объекты и население Ташкентской области.