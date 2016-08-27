Москва, 27 августа, 2016, 11:59 — ИА Регнум. Число жертв пожара на складе, расположенного на северо-востоке Москвы по Алтуфьевскому шоссе, возросло до 17 человек. Об этом сегодня, 27 августа, сообщил в своем Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

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Он также сообщил, что все пострадавшие при пожаре доставлены в НИИ им. Склифосовского и городскую клиническую больницу №36. «Врачи делают все необходимое. К сожалению, одну из эвакуированных спасти не удалось», — написал Собянин.

Ранее столичный главк МЧС подтвердил, что при пожаре на складе типографии ООО «Печатный экспресс» погибли 16 человек.

По предварительным данным погибшие оказали отрезаны огнём в одном из помещений склада. Сотрудникам МЧС удалось спасти из огня 12 человек.

Личности погибших пока не установлены. Есть информация, что все они является мигрантами, которые жили и работали на этом складе.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.