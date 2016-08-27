Ташкент, 27 августа, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Около 550 экстремистов задержано в Узбекистане с начала текущего года, говорится в материалах Сената (верхней палаты) парламента Узбекистана.

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«Подавляющая часть из числа задержанных является членами запрещенной религиозно-экстремистской организации «Хизб-ут Тахрир» (запрещена также и в России — прим. ИА REGNUM )», говорится в документе.

Кроме того, среди задержанных — члены «Исламского движения Туркестана» (запрещена в России), течения «Салафия» и пособники террористической группировки ИГИЛ (запрещена на территории РФ).

«В первом полугодии было выявлено 334 преступления экстремистского и террористического характера, у задержанных изъято около семи тысяч экземпляров экстремистской литературы и антиправительственных листовок, а также технические средства, наркотики и огнестрельное оружие», отмечается в парламентских документах.

В Узбекистане всерьез обеспокоены растущей радикализацией населения, причиной которой является бедность, коррупция, несправедливость и другие факторы.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, управление мусульман Узбекистана начало информационную кампанию по разъяснению населению норм традиционного ислама, особенно среди молодежи.

Муфтият республики намерен издавать соответствующую литературу, которая раскрывает правильное толкование ислама, а также предостерегает и раскрывает суть существующих в мире угроз.

В эти издания будут включены фетвы и обращения исламских богословов против террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ), информация о методах работы террористов по привлечению в свои ряды молодежи.

Книги будут содержать факты и рассказы из жизни людей, воевавших на стороне экстремистов, а затем раскаявшихся в своих поступках.