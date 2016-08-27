Нью-Йорк, США, 27 августа, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН осудил недавние ракетные испытания, проведенные в Корейской-Народно-Демократической Республике (КНДР). Соответствующе заявление Совбеза опубликовано пресс-службой ООН сегодня, 27 августа.

U.S. Nav Пуск ракеты с подводной лодки

Сообщается, что Совбез Всемирной Организации «серьезным образом» осудил приводящиеся в Северной Корее баллистические испытания. Это касается пусков баллистических ракет с подводной лодки 23 августа, а также запусков 2 августа, 1=8 и 9 июля.

В заявлении Совбеза ООН эти запуски названы «грубым нарушением международных обязательств КНДР по резолюциям СБ ООН».

Действия Северной Кореи, способствующие развитию систем доставки ядерного оружия КНДР увеличивают напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, Совбез указывает, что власти КНДР, вместо того, чтобы направлять ресурсы и средства на поддержку собственного бедствующего населения, концентрируют силы на создании ядерного оружия и баллистических ракет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после серии ядерных и баллистических испытаний в КНДР с начала этого года, ООН уже ужесточила санкции в отношении Северной Кореи.