Калуга, 27 августа, 2016, 11:15 — ИА Регнум. С церемонии возложения цветов к Вечному Огню у Могилы Неизвестному солдату на площади Победы в Калуге начались сегодня, 27 августа праздничные мероприятия по случаю 645-летия города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба городской управы Калуги Праздничный концерт в Калужской областной филармонии

По информации городской управы, разнообразные праздничные программы ожидают калужан в этот летний солнечный день. Это выступления творческих коллективов города, фестиваль народных искусств и ремесел «Калуга — город мастеров», открытие фотовыставки участников и победителей конкурса «Фотограф года — 2016».

На пешеходной части улицы Театральной впервые в рамках Дня города пройдет фестиваль мороженого «Сладкие нотки». На протяжении всей улицы Кирова откроются разнообразные творческие площадки и зоны активности. Например, для любителей танцев, на площадке перед зданием Федерального арбитражного суда, пройдет танцевальный марафон «Танцуй, Калуга», в котором примут участия хореографические коллективы и танцевальные студии города.

Калужский театр кукол пригласил юных горожан и их родителей на выставку театральных кукол у кинотеатра «Центральный». Детские школы искусств представили большой творческий проект «Открой для себя мир искусства». Централизованная библиотечная система города и детская школа искусств №9 подготовили большую разнообразную программу «Калуга в зеркале экрана» — она пройдет в рамках Года российского кино.

В полдень на главной сцене Центрального парка культуры и отдыха начнется церемония награждения победителей и участников городского конкурса «Дом образцового содержания». Здесь также будут организованы праздник для маленьких калужан «Детство — это ты и я!», концертные программы «Променад» Губернского духового оркестра, «Музыкальные краски лета», откроются интерактивные площадки от калужских СМИ.

В Доме-музее А.Л. Чижевского в рамках года российского кино откроется выставка на тему «Художник Ю.П. Швец: космическая Одиссея». Выставка приурочена к 80-летию выхода на экраны научно-фантастического фильма «Космический рейс», научным консультантом которого был Константин Циолковский, а одним из создателей фильма — художник Юрий Швец.

На площадке у памятника 600-летию основания Калуги пройдет фестиваль молодежных субкультур «Kaluga Street Games». Финал Кубка города по футболу состоится на стадионе детско-юношеской спортивной школы «Торпедо» в микрорайоне Малинники, а калужская областная филармония приглашает калужан в свой сквер на концерт вокально-инструментального ансамбля «Орион».

Одно из самых зрелищных событий Дня города — карнавальное шествие, которое в этом году пройдет под девизом «Да здравствует кино!». Нынешний городской карнавал станет одиннадцатым по счету. Финал карнавального шествия состоится на площади Старый торг.

Праздничный вечер на Театральной площади откроет концертная программа «Мелодии любимого кино», а завершит выступление национального шоу «Коляда». На площади Старый торг выступит популярная музыкальная группа из Москвы.

Кульминацией Дня города станет традиционно большой праздничный фейерверк.

Как сообщало ИА REGNUM, на праздник в Калугу прибыли делегации из германского города-побратима Зуль, Москвы, Брянска, Липецка, Костромы, а также командование подводной лодки «Калуга». Гости отметили позитивные изменения в облике Калуги — город похорошел и преобразился, стал более комфортным и благоустроенным.