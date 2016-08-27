Псков, 27 августа, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Андрей Турчак обратился к прокурору области Сергею Белову с просьбой проверить обоснованность требований истца о снятии с выборов кандидата в депутаты Псковского областного собрания от КПРФ Дмитрия Михайлова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 27 августа, в пресс-службе региональной администрации.

Цитата из к/ф «Фантомас». Реж. Андре Юнебель. 1964. Франция — Италия Двойник

«В своём обращении глава региона попросил дать всестороннюю оценку соблюдения прав кандидата от КПРФ Михайлова», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кандидат в депутаты Псковского областного собрания по одномандатному избирательному округу №2 от КПРФ Дмитрий Михайлов был снят с предвыборной гонки по решению суда 25 августа.

Иск в отношении своего конкурента по округу в суд подал его тёзка — самовыдвиженец Дмитрий Михайлов.

При этом, как сообщает «Псковская лента новостей», депутат Псковского областного собрания Дмитрий Михайлов ещё в начале августа сам обратился в окружную избирательную комиссию с жалобой на своего «двойника», который идёт на выборы в региональный парламент по тому же округу, что и он.

Отметим, что 35-летний Михайлов Дмитрий Юрьевич является депутатом Псковского областного собрания с 2011 года, где представляет фракцию КПРФ. На выборах в региональный парламент ему противостоит полный тёзка — 39-летний Михайлов Дмитрий Юрьевич, временно безработный из Пскова.

Мотивированное решение Псковского областного суда по этому делу, как ожидается, будет готово в понедельник, 29 августа.