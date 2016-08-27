Москва, 27 августа, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Министерство обороны Российской Федерации проводит масштабную передислокацию военной техники из Западного и Центрального военных округов на полигоны в Южном военном округе. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

mil.ru Бронетехника на марше

Сообщается, что передислокация военной техники осуществляется по железной дороге. Эшелоны с танками, боевыми машинами пехоты, самоходными артиллерийскими установками и БТР двигаются из мест базирования в Западном и Центральном военном округе на полигоны в Южном военном округе.

Пока колонны пехоты и бронетехники стягиваются к полигонам, инженерные и разведывательные подразделения отрабатывают способы маскировки маршрутов передвижения.

В это же время корабли Черноморского флота и Каспийской военной флотилии рассредоточились в акваториях Черного и Каспийского морей. Истребители Западного военного округа подняты в воздух для патрулирования государственных границ.

Напомним, внезапная проверка боеготовности войск Западного, Южного и Центрального военных округов началась 25 августа. На Западе внезапные учения Российской армии вызвали переполох и панику. Пентагон выразил обеспокоенность в связи с проведением внезапных учений в западных регионах России. МИД РФ посоветовал американскому военному ведомству не паниковать.