Москва, 27 августа, 2016, 20:57 — ИА Регнум. Все матчи сегодняшнего для закончились в основное время.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

«Адмирал» (Владивосток) — «Витязь» (Московская область) 5:4 (3:1 1:0 1:3)

(Владивосток) — «Витязь» (Московская область) (3:1 1:0 1:3) «Металлург» (Новокузнецк) — «Автомобилист» (Екатеринбург) 2: 5 (0:2 1:3 1:0)

(Екатеринбург) (0:2 1:3 1:0) «Сибирь» (Новосибирская область) — «Югра» (Ханты-Мансийск) 2:0 (1:0 1:0 0:0)

(Новосибирская область) — «Югра» (Ханты-Мансийск) (1:0 1:0 0:0) «Авангард» (Омская область) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 3:1 (0:0 2:0 1:1)

(Омская область) — «Барыс» (Астана, Казахстан) (0:0 2:0 1:1) «Северсталь» (Череповец) — «Трактор» (Челябинск) 2: 7 (1:1 0:1 1:5)

(Челябинск) (1:1 0:1 1:5) ЦСКА (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) 3:1 (1:1 2:0 0:0)

(Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) (1:1 2:0 0:0) «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Рига, Латвия) 4:3 (0:2 2:1 2:0)

(Москва) — «Динамо» (Рига, Латвия) (0:2 2:1 2:0) СКА (Санкт-Петербург) — «Металлург» (Магнитогорск) 4:2 (0:1 1:1 3:0)

(Санкт-Петербург) — «Металлург» (Магнитогорск) (0:1 1:1 3:0) «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) 3:1 (0:0 2:1 1:0)

Весьма условно для самого старта чемпионата, но лидером стал омский «Авангард» с тремя победами в трёх матчах. Второе место в чемпионате и первое на Западе занимает санкт-петербургский СКА.

Завтра, 28 сентября, в КХЛ будет сыгран всего один матч, «Лада» примет «Нефтехимик».

Положение команд в регулярном чемпионате КХЛ смотри здесь.