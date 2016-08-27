В КХЛ сегодня сыграно 9 матчей
Москва, 27 августа, 2016, 20:57 — ИА Регнум. Все матчи сегодняшнего для закончились в основное время.
Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР
Хоккей
- «Адмирал» (Владивосток) — «Витязь» (Московская область) 5:4 (3:1 1:0 1:3)
- «Металлург» (Новокузнецк) — «Автомобилист» (Екатеринбург) 2:5 (0:2 1:3 1:0)
- «Сибирь» (Новосибирская область) — «Югра» (Ханты-Мансийск) 2:0 (1:0 1:0 0:0)
- «Авангард» (Омская область) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 3:1 (0:0 2:0 1:1)
- «Северсталь» (Череповец) — «Трактор» (Челябинск) 2:7 (1:1 0:1 1:5)
- ЦСКА (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) 3:1 (1:1 2:0 0:0)
- «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Рига, Латвия) 4:3 (0:2 2:1 2:0)
- СКА (Санкт-Петербург) — «Металлург» (Магнитогорск) 4:2 (0:1 1:1 3:0)
- «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) 3:1 (0:0 2:1 1:0)
Весьма условно для самого старта чемпионата, но лидером стал омский «Авангард» с тремя победами в трёх матчах. Второе место в чемпионате и первое на Западе занимает санкт-петербургский СКА.
Завтра, 28 сентября, в КХЛ будет сыгран всего один матч, «Лада» примет «Нефтехимик».
Положение команд в регулярном чемпионате КХЛ смотри здесь.