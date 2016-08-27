Нальчик, 27 августа, 2016, 10:30 — ИА Регнум. В результате спецоперации в Кабардино-Балкарии ликвидированы два боевика. Об этом сегодня, 27 августа, передает «Эхо Москвы».

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Сообщается, что в ходе спецоперации в Чегемском районе Кабардино-Балкарии ликвидированы два боевика. Они оказали вооруженное сопротивление сотрудникам силовых ведомства.

на данный момент активная фаза спецоперации завершена. Правоохранительные органы устанавливают личности ликвидированных боевиков.