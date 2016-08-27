Калуга, 27 августа, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Торжественная закладка камня и символической капсулы с посланием потомкам на стройплощадке будущей школы № 32 в микрорайоне улицы 65 лет Победы на Правобережье Калуги состоялась в преддверии Дня города 26 августа. Новая школа станет второй, возводимой на Правом берегу в этом году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области Закладка памятной капсулы с посланием потомкам

По информации министерства образования и науки Калужской области, 1 сентября после капитального ремонта откроется корпус на 500 мест товарковской школы № 1. До конца 2016 года, в рамках региональной программы по строительству школ, в калужском микрорайоне «Кошелев» появится общеобразовательная школа на 1360 мест. В рамках подготовки к новому учебному году на ремонт и реконструкцию школ в Калуге было затрачено 6 млн 240 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, калужский губернатор Анатолий Артамонов заявил на заседании президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, что Калужская область успешно прошла отбор государственных программ субъектов Российской Федерации, направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях. С учётом демографической перспективы до 2025 года в области планируется создать почти 18 тысяч новых школьных мест.

Также, по мнению Анатолия Артамонова, учитывая, что строительство школ требует больших финансовых затрат, важно рассмотреть вопрос о возможности снижения доли регионального софинансирования программы с 30 до 10 — 15%.

Дальнейшая поддержка федерального центра — продление срока предоставления субсидий и увеличение объемов финансирования — необходима также для строительства спортивных объектов в сельских школах, организации в школах доступной среды для инвалидов и для создания новых мест в детских садах для детей в возрасте до трех лет.