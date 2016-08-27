Москва, 27 августа, 2016, 09:43 — ИА Регнум. На северо-востоке столицы произошел пожар в складском здании на Алтуфьевском шоссе. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает Life.

pexels.com Пожар

Сообщается, что загорелся складской ангар, который принадлежит типографии ООО «Печатный экспресс». По предварительным данным в результате пожара погиб один человек. Прибывшим на место происшествия спасателям удалось спасти из огня 12 человек.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.