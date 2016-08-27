Нальчик, 27 августа, 2016, 09:32 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии проводится спецоперация в рамках введенного сегодня утром, 27 августа, режима контртеррористической операции. Об этом сегодня, 27 августа, передает «Эхо Москвы».

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Сообщается, что спецоперация проводится на территории селения Нартан в Чегемском районе Кабардино-Балкарии. В селении Нартан по данным силовиков могут скрываться участники бандподполья.

Ранее сегодня стало известно, что оперативной штаб в Кабардино-Балкарии с 6:20 мск на части Нальчика и Чегемского района КБР ввел режим контртеррористической операции (КТО).