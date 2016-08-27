Севастополь, 27 августа, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Власти Севастополя планируют демонтировать в центральной части Севастополя еще 22 торговых точки, работающих без разрешительных документов. Об этом стало известно из графика демонтажа нестационарных торговых объектов (НТО), опубликованном 26 августа на сайте правительства Севастополя, передает корреспондент ИА REGNUM.

К.Артём.1 Ларек

Всего в перечне работ на сентябрь — 22 объекта НТО, торгующих «уличной едой» и расположенных в различных районах города.

В частности, в центре Севастополя планируется снос павильона на набережной Корнилова по продаже шаурмы, киоска «Grill колбаски» и ларька «Chiken House». С Приморского бульвара уберут ларек «Русский пряник», установленный ранее в районе Дворца детства и юности, а на пляже «Хрустальный» — площадку летнего бара.

На сайте также опубликован сентябрьский график сноса металлических гаражей, установленных в разных районах города без разрешительных документов.

Как сообщало ИА REGNUM, действия властей Севастополя по сносу палаток и ларьков, не входящих в утвержденную схему размещения НТО, вызвало недовольство части предпринимательского сообщества. Бизнесмены пытались отстоять свои права в судах.