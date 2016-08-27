Лос-Анджелес, США, 27 августа, 2016, 08:50 — ИА Регнум. В Калифорнии на крупнейшем в штате нефтеперерабатывающем заводе прогремел взрыв. Об этом сегодня, 27 августа, пишет издание Los Angeles Times.

pexels.com Взрыв

Сообщается, что взрыв прогремел на НПЗ, который принадлежит компании Tesoro. Примерно в 13:00 по местному времени на территории НПЗ взорвался резервуар с серой. После этого возник пожар.

Экстренным службам завода удалось быстро погасить пламя. Однако, резервуар с серой продолжает дымиться. О жертвах или пострадавших не сообщается.

Местные власти в качестве мер предосторожности рекомендовали населению найти укрытие. Были перекрыты некоторые улицы. Позже эти меры были отменены.

Начато расследование причин произошедшего. Пострадавший НПЗ является крупнейшим на Западном побережье США и способен перерабатывать порядка 380 тысяч баррелей в день.