Краснодар, 27 августа, 2016, 08:15 — ИА Регнум. В Краснодарском крае град размером с куриное яйцо повредил около 100 жилых домов в Мостовском районе. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.

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Сообщается, что в результате мощного града пострадали более сотни жилых домов в трех станицах Мостовского района. Произошел обрыв линии электропередач, повреждены кровли жилых домов в станицах Бесленеевская, Баракаевская и Костромская.

К ликвидации последствий удара стихии привлечены 83 человека из личного состава МЧС при 23 единицах техники.

Ранее мощный град обрушился на Карачаево-Черкессию.