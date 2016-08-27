Манила, 27 августа, 2016, 07:49 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте отдал приказ вооруженным силам своей страны соблюдать перемирие с маоистами. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает портал GMA News.

King Rodriguez — Presidential Communications Operation Office Родриго Дутерте

Ранее в Осло завершились переговоры между правительством Филиппин и Народно демократическим фронтом Филиппин, при посредничестве министерства иностранных дел Норвегии. была достигнута договоренность о бессрочном продлении режима прекращения огня.

Новый президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе предвыборной кампании обещал достичь мирного соглашения с маоистами в течение одного года. На переговорах в Осло стороны подтвердили ранее заключенные соглашения, в том числе, Совместное соглашение о безопасности и гарантиях иммунитета (Joint Agreement on Security and Immunity Guarantees — JASIG).

Также противоборствующие стороны согласились ускорить процесс переговоров о необходимых политических, социальных и экономических реформах, которые должны завершиться в течение полугода. В этот же срок должен быть создан Совместный комитет по мониторингу выполнения договоренностей.

В итоге Дутерте приказал ВС Филиппин прекратить атаковать маоистов. «Они объявили о прекращении огня. Пожалуйста, соблюдайте это, чтобы они могли говорить там (в Норвегии) без шумихи и тому подобного», — сказал президент Филиппин.

Национальный демократический фронт Филиппин — организация легальная, однако, она является лишь прикрытием для маоистской Коммунистической партии Филиппин (КПФ). У КПФ есть вооруженное крыло — Новая народная армия (ННА). Война между маоистами и центральным правительством тянется уже более 40 лет. В этом конфликте погибли более 40 тысяч человек.