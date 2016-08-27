Эр-Рияд, 27 августа, 2016, 07:28 — ИА Регнум. В Саудовской Аравии совершил экстренную посадку самолет Ан-12 из Судана. Об этом сегодня, 27 августа, пишет газета Khaleej Times.

Pavel Adzhigildaev Самолёт Ан-12

Сообщается, что Ан-12 выполнял рейс с авиабазы в Саудовской Аравии, которая используется саудовскими ВВС для нанесения ударов по повстанцам-хуситам в Йемене, в столицу Судана — город Хартум. На борту транспортного самолета находились 10 членов экипажа.

В воздухе у самолета возникли проблемы с двигателем и экипаж принял решение совершить посадку на аэродроме в Саудовской Аравии в городе Эль-Баха.

Посадка прошла успешно, экипаж и воздушное судно не пострадали.