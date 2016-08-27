Тунис, 27 августа, 2016, 05:52 — ИА Регнум. Парламент Туниса утвердил состав правительства национального единства под руководством премьер-министра Юсефа Шахеда, передаёт агентство Reuters.

pixabay.com Флаг Туниса

Сообщается, что новый состав кабинета одобрили 167 из 217 членов парламента.

41-летний Юсеф Шахед стал самым молодым премьер-министром Туриса. Ранее он занимал должность министра иностранных дел страны.

Как передавало ИА REGNUM, в конце июля правительства Туниса под руководством Хабиба Эссида было отправлено в отставку после того, как парламент вынес ему вотум недоверия.

За полтора года работы прежнего кабинета рост экономики Туниса замедлился с 2,3% до 0,8%, уровень безработицы в стране достиг 15%. Кроме того, в 2015 году страна пережила три террористические атаки, в том числе в одном из курортных отелей, что резко отрицательно сказалось на туриндустрии, которая является основным источником рабочих мест. На долю туризма приходится около 8% экономики Туниса.