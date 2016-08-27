Роли, США, 27 августа, 2016, 05:25 — ИА Регнум. Окружной судья Северной Каролины считает необходимой отмену закона штата о доступе в туалеты по половой принадлежности. Об этом 27 августа, со ссылкой на официальное заявление, сделанное в ходе заседания суда, сообщает Associated Press.

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Сообщается, что окружной судья Томас Шредер заявил о намерении разрешить двоим работникам и преподавателю мужского пола, считающих себя обладателями «женской гендерной идентичности», пользоваться женскими уборными студенческого городка. Судья считает, что приказ руководства Университета Северной Каролины и закон штата, запрещающий данные действия, нарушает права обладателей «женской гендерной идентичности».

Закон штата Северная Каролина, по которому граждане должны посещать уборные в школах и общественных местах согласно полу, указанному в их свидетельстве о рождении, а не «гендерной идентичности», вызвал протест ЛГБТ-активистов. Несколько мужчин, считающих себя женщинами, обратились в суд. На их стороне выступил Американский союз гражданских свобод и Департамент юстиции США, эксперты которого провели юридический анализ закона и посчитали его «дискриминационным».

Однако у запрета на посещение женских туалетов транссексуалами и «гендерно-женскими» мужчинами есть и сторонники. Они напоминают, что, в принципе, данные граждане биологически являются мужчинами, и действующий закон призван защитить женщин, в том числе несовершеннолетних. На их стороне выступил спикер палаты представителей Северной Каролины Тим Мур. По его словам, закон нужен для «защиты здравого смысла и для того, чтобы держать взрослых мужчин подальше от ванных комнат и душевых кабин с женщинами и молодыми девушками».

Тем не менее, после заявления окружного судьи Томаса Шредера, который не смог остаться равнодушным к правам секс-меньшинств, большинство участников процесса считают отмену закона штата о доступе в туалеты по половой принадлежности неминуемой.