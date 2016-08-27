Лондон, 27 августа, 2016, 03:08 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора, которая запускает двухлетний процесс выхода страны из Европейского союза, без согласования вопроса с парламентом. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Тереза Мэй

Как отмечает издание, оппоненты Brexit настаивают на том, что перед началом переговоров о выходе из ЕС данный вопрос должен быть тщательно рассмотрен и одобрен большинством депутатов Палаты общин, поскольку результат референдума носит лишь рекомендательный характер.

Между тем источники сообщают, что Тереза Мэй не видит нужды проводить голосование в парламенте. Премьер-министр уверена, что «Brexit, значит Brexit», и нет нужды давать оппонентам возможность тормозить принятие окончательного решения, сообщает газета.

Как сообщало ИА REGNUM, референдум по вопросу о членстве Великобритании в Европейском союзе состоялся 23 июня. По итогам голосования победу с результатом в 52% (17,41 млн человек) одержали сторонники выхода из ЕС. После референдума премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон объявил о своей отставке, его место заняла ранее возглавлявшая МВД Тереза Мэй.