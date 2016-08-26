Ракка, Сирия, 27 августа, 2016, 02:36 — ИА Регнум. Исламисты из ИГИЛ (запрещена в России) распространили «ужасающее видео», в котором запечатлено, как малолетние палачи террористической организации казнят пленных курдов, сообщает Fox News 26 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Обыкновенный фашизм

Видео, опубликованное в пятницу Ближневосточным институтом медиа-исследований, озаглавлено «Nations Unite Against You» («Народы объединяются против вас»). На 9-минутной записи, которая профессионально и «эффектно» снята, запечатлена казнь захваченных в плен курдских повстанцев, осуществляют которую пятеро несовершеннолетних детей разных национальностей. Старшему из палачей не более 10 лет.

«Война с вами еще не началась! США, Франция, Великобритания, Германия — ни люди, ни джинны не помогут вам. Приготовьте гробы, ройте могилы, вас ждет участь этих людей», — после этих слов дети, с возгласами «Аллах акбар», расстреливают связанных заложников выстрелами в затылок.

Эксперт по проблемам национальной безопасности Райан Мауро, мнение которого приводит Fox News, считает видео «демонстрацией силы» «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Они хотят, чтобы вы знали: их дети будут продолжать джихад, и убийство нынешних бойцов не остановит войну», — заявил Мауро журналистам.

«Исламское государство», ИГИЛ — международная террористическая организация, запрещенная в России и большинстве стран мира. Жертвами конфликта, развязанного исламистами на территории Сирии и Ирака, стали десятки тысяч человек, миллионы бежали от войны. Организация имеет широкую вербовочную сеть по всей планете, использует в террористических акциях женщин и детей, а кроме того, ведут массированную пропаганду своих идей. И пропаганду исламистов «подозрительно часто», по мнению многих, «подхватывают» ведущие западные СМИ и интернет-гиганты.

Так, ранее ИА REGNUM сообщало, как 25 августа Парламентская комиссия Англии напрямую заявила об ответственности интернет-гигантов Facebook, Twitter и Google за размещаемый на их сайтах экстремистский контент. Согласно расследованию, проведенному парламентариями, интернет-компаниям «не выгодно» закрывать доступ к исламистскому контенту — возможно, из-за того, что он пользуется большой популярностью, а возможно, и по иным причинам.