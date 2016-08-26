Москва, 27 августа, 2016, 02:34 — ИА Регнум. При участии России 26 августа была продолжена доставка гуманитарной помощи сирийском населению. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Минобороны.рф Гуманитарная помощь

В частности, самолётом авиакомпании «Абакан Эйр» в осаждённый «Исламским государством» (террористическая группировка, запрещённая в России) город Дейр-эз-Зор доставлен гуманитарный груз ООН — крупы, сахар, соль и томатная паста, общей массой более 17 тонн.

Малообеспеченным семьям населенного пункта Нева провинции Хомс доставлена одна тонна гуманитарных грузов — рис, сахар, чай, мясные и рыбные консервы.

«Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем вооруженных формирований террористических группировок районы города Алеппо, развёрнуты пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости», — говорится в опубликованном документе.

Сообщается, что в течение суток подписаны соглашения о примирении с представителями ещё пяти населённых пунктов в провинциях Латакия и Дамаск. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 476.

Также продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо и Дамаск. На данный момент о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения огня заявили 69 вооружённых группировок.