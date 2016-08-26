Мехико, 27 августа, 2016, 01:45 — ИА Регнум. Британская нефтегазовая компания BP начала эвакуацию персонала со своих плавучих платформ и буровых установок в Мексиканском заливе из-за угрозы формирования урагана возле берегов Кубы, передаёт агентство Reuters.

bp.com Cотрудники компании BP

Сообщается, что другие нефтяные компании, работающие в этой зоне, пока не последовали примеру BP, сообщив, что продолжают следить за погодой.

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщает, что область низкого атмосферного давления у берегов Кубы может сформироваться в циклон в течение ближайших 48 часов с вероятностью 20%.