Рим, 27 августа, 2016, 01:41 — ИА Регнум. Спасательные работы в итальянском Аматриче, уничтоженном землетрясением в среду, приостановлены из-за сильного повторного толчка, сообщает Associated Press 27 августа.

Аматриче, Италия

Повторное землетрясение магнитудой 4,8 баллов, которое произошло в 6:28 утра (7:28 по московскому времени) вблизи Аматриче, повредило ключевые мосты в город. На въездах и выездах из города скопилось большое количество техники и людей, специалисты пытаются восстановить сообщение. Спасателям пришлось приостановить работы.

Сообщается, что «афтершок» стал самым разрушительным из всех, что произошли после землетрясения, и мог привести к новым жертвам. Всего же за три дня после землетрясения в провинции Лацио зафиксировано более тысячи повторных толчков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на субботу в Италии объявлен национальный траур по погибшим в результате землетрясения 24 августа в провинции Лацио. Сегодня также пройдут первые похороны жертв трагедии, которая унесла жизни 281 человек.