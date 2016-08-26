Лондон, 27 августа, 2016, 00:55 — ИА Регнум. Полиция Великобритании задержала пять человек, подозреваемых в совершении и подготовке терактов, а также подстрекательстве к террористической деятельности, передаёт телерадиокомпания «Би-би-си».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рисунки на асфальте

Сообщается, что задержания были проведены в Бирмингеме и городе Сток-он-Трент (графство Стаффордшир). В обоих городах продолжаются обыски по ряду адресов. Известно также, что в один из районов Бирмингема была вызвана бригада сапёров.

По данным телерадиокомпании, возраст задержанных — от 18 до 37 лет. Никаких подробностей об их личностях, а также о том, с какими терактами могут быть связаны подозреваемые, на данный момент не приводится.