Женева, Швейцария, 27 августа, 2016, 00:33 — ИА Регнум. В ходе переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри 26 августа сделан ряд важных шагов в направлении урегулирования в Сирии. Об этом заявил глава МИД России на пресс-конференции в Женеве по итогам состоявшейся встречи, передаёт телеканал «Россия 24».

ИА REGNUM

В частности, по словам Сергей Лаврова, стороны договорились о конкретных направлениях работы с оппозицией и правительством в Сирии. При этом было подчёркнуто, что прогресс в сирийском вопросе невозможен без размежевания террористов и оппозиции.

Российский министр также сообщил, что от американской стороны был впервые получен список группировок, которые присоединились к режим прекращения огня в Сирии через посредничество международной коалиции во главе с США.

Российская сторона также призвала в самое ближайшее время организовать очередной раунд переговоров по Сирии с участием представителей официального Дамаском и оппозиции.

Помимо этого, на переговорах обсуждалась ситуация на Украине. Как отметил Сергей Лавров, урегулированию конфликта в «нормандском формате» могут помочь каналы взаимодействия России и США.

Как передавало ИА REGNUM, встреча Сергея Лаврова и Джона Керри в Женеве продолжалась 12 часов и завершилась поздним вечером. В процессе переговоров к главам внешнеполитических ведомств России и США также присоединился специальный представитель генерального секретаря ООН в Сирии.