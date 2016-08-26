Брест, Белоруссия, 27 августа, 2016, 00:12 — ИА Регнум. В Белоруссии началась активная фаза совместного учения с Коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2016», проходящего на общевойсковом полигоне «Обуз-Лесновский» в Брестской области. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе секретариата Организации Договора о коллективной безопасности.

Минобороны.рф В Белоруссии началось учение с Коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2016»

26 августа в рамках учения была начата отработка практических действий миротворческих сил ОДКБ по выполнению задач в ходе ведения операций по поддержанию мира.

«Национальные контингенты Коллективных миротворческих сил ОДКБ отрабатывали практические действия по выходу и занятию участков ответственности, решению задач по разъединению конфликтующих сторон, наблюдению за выполнением ими условий перемирия и соглашения о прекращении огня, контролю местности и действий населения в зоне ответственности, пресечению противоправного ввоза и вывоза боевой техники, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в зону конфликта, противодействию массовым беспорядкам, охране и обороне жизненно важных объектов, а также обеспечению безопасного транзита всех видов транспорта, безопасных условий для возвращения беженцев и беспрепятственных поставок гуманитарной помощи», — сообщили в пресс-службе.

Днём ранее в рамках учения «Нерушимое братство-2016» спецподразделения внутренних войск Белоруссии, российского ОМОНа «Зубр» и полиции Армении провели операцию по штурму здания, захваченного условными боевиками незаконного вооружённого формирования, и освободили заложников из числа местного населения.

В совместном учении «Нерушимое братство-2016», которое проводится на территории Белоруссии с 23 по 27 августа, принимают участие около 1500 военнослужащих и 300 единиц авиационной, бронетанковой и автомобильной техники из состава вооружённых сил внутренних войск и полиции государств-членов ОДКБ.

На заключительном этапе учения 27 августа в ходе отработки активной фазы по восьми тактическим эпизодам в нём примут участие генсек ОДКБ Николай Бордюжа, постпред России при НАТО Александр Грушко, представитель Минобороны Сербии Дамир Арсениевич и ряд других официальных лиц.

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