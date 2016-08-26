Женева, Швейцария, 26 августа, 2016, 23:57 — ИА Регнум. В Женеве (Швейцария) завершились 12-часовые переговоры министра иностранных дел Российской Федерации с государственным секретарем США Джоном Керри. Об этом сегодня, 26 августа, сообщила журналистам официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

U.S. Department of State Сергей Лавров и Джон Керри

Напомним, Лавров и Керри встретились сегодня в Женеве, чтобы обсудить сирийское урегулирование. В процессе переговоров к главам внешнеполитических ведомств России и США присоединился специальный представитель Генерального секретаря ООН в Сирии.

Итоги переговоров пока не обнародованы.