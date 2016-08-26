Ростов-на-Дону, 26 августа, 2016, 23:44 — ИА Регнум. В Ростовской области начали выплачивать долги по зарплате шахтерам «Кингкоула». Об этом сегодня, 26 августа, сообщают местные СМИ.

Николай Касаткин. Шахтёрка. 1894

Сообщается, что средства на погашение долгов по заработной плате уже направлены 220 шахтёрам «Кингкоула». Всего 1970 работников шахт «Кингкоула» предоставили конкурсных управляющим свои реквизиты для погашения задолженности по заработной плате.

Решением вопроса с задолженностью по зарплате перед шахтерами занимается «Региональная корпорация развития» Ростовской области.

Работники шахт, принадлежащих группе компаний «Кингкоул» столкнулись с вопиющим нарушением трудового законодательства. им не платили зарплату с апреля 2015 года. Общий долг по зарплате перед шахтерами составляет 300 млн рублей.

В отношении руководства ГК «Кингкоул» начаты расследования. Сами шахтеры объявили голодовку и не намерены её прекращать до тех пор, пока им полностью не будет выплачена зарплата.