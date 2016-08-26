Москва, 26 августа, 2016, 23:39 — ИА Регнум. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела собственной безопасности УВД центрального административного округа столицы, подозреваемого в получении взятки в размере не менее 2 млн рублей, сообщает Московское межрегиональное следственное управление СК России на транспорте.

Советский плакат «Смерть взятке!». 1923

Полицейский подозревается в получении взятки в особо крупном размере) и в посредничестве во взятке. По версии следствия, настаивающего на заключении подозреваемого под стражу, с 2013 по 2014 год данный сотрудник полиции получил от предпринимателя за покровительство денежные средства в сумме не менее двух млн рублей.

Кроме того, пресс-служба столичного главка МВД заявляет, что по итогам проводящейся проверки факта взятки ряд руководителей задержанного будет привлечен к строгой дисциплинарной ответственности, а сам задержанный будет уволен из органов внутренних дел.

Ранее СМИ сообщали о задержании 26 августа сотрудниками ФСБ начальника собственной безопасности УВД по ЦАО Андрея Краснопёрова.