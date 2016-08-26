Санкт-Петербург, 27 августа, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Остров Новая Голландия открывается в Санкт-Петербурге для посетителей в полдень 27 августа после завершения первого этапа масштабной реконструкции. В субботу остров будет принимать посетителей с 12:00 до 23:00, в воскресенье — с 11:00 до 23:00.

Alex «Florstein» Fedorov Арка Новой Голландии в 2014 году

После открытия Новую Голландию больше не будут закрывать даже на зиму, а дальнейшие реставрационные работы и очередные этапы реконструкции не должны мешать гостям нового общественного пространства северной столицы, которое вмещает около 2,5 тыс. человек.

По случаю открытия с 09:00 до полуночи 27 августа будет перекрыто движение транспорта по набережной Адмиралтейского канала от площади Труда до набережной Ново-Адмиралтейского канала, сообщили в Смольном. На остров нельзя проносить еду и напитки, приводить четвероногих питомцев.

Пока в Новой Голландии будет доступен только парк, а от непогоды можно будет укрыться в шатре с едой или в павильоне площадью 150 кв. метров, где сегодня откроется выставка «Чувственные опыты» Музея современного искусства «Гараж».

В день открытия в Новой Голландии выступит уличный оркестр «Мосбрас», а в 20:00 начнется концерт «Симфоническое кино». К 22:00 посетителей ожидают фейерверки и световое шоу. На второй день в 13:00 откроется детская площадка «День большого корабля» и детские мастер-классы, а в 18:30 состоится концерт группы СПБЧ с детским оркестром.

Проект развития общественного пространства в Новой Голландии стартовал еще в 2010 году, когда инвестиционная компания Millhouse выиграла тендер и получила контракт на преобразование острова. Чтобы приспособить историческое, но заброшенное пространство в качестве креативного подрядчика был привлечен некоммерческий фонд «Айрис» Дарьи Жуковой, супруги Романа Абрамовича. В результате появился проект «Новая Голландия: культурная урбанизация».

Для жителей города остров впервые «приоткрыли» в 2011 году, за летние месяцы в течение трех лет удалось привлечь более 700 тыс. посетителей. Как отмечают авторы проекта, это помогло исследовать целевую аудиторию, чтобы принять решение о дальнейшей планировке. Было решено отказаться от первоначальной идеи застройки пустующей территории и организовать городской парк с современной инфраструктурой.

На острове будут устраивать культурные программы, осуществлять большие городские проекты, предполагается, что их смогут предлагать и жители Петербурга. Речь идет как о коммерческих проектах, так и культурных, образовательных центрах, научных лабораториях, выставочных пространствах.

В течение года в Новой Голландии откроются здания «Кузни», «Бутылки» и Дом Коменданта.

Благоустройством и озеленением острова занималась голландская компания West 8. В европейских питомниках было закуплено более 200 взрослых деревьев, которые образовали липовую аллею с набивными дорожками, на острове посадили дубы, ивы и ель, которую на Новый год нарядят горожане. В парке установили стулья и кресла по аналогии с парижским Люксембургским садом, зимой там откроется каток.

В августе проект реконструкции Новой Голландии стал лучшим в номинации «Строительство в сфере культуры» по итогам интерактивного голосования среди горожан на самый важный городской архитектурный проект.

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Остров Новая Голландия находится в Адмиралтейском районе, ограничен рекой Мойкой, Крюковым и Адмиралтейским каналами. Площадь острова — 7,8 га. Авторство современного названия легенда приписывает самому Петру Первому. Оно было самым подходящим, поскольку первоначально «Голландией» в Петербурге называлось место около Адмиралтейства, где были устроены склады корабельного леса. После прорытия двух каналов склады были перенесены на образовавшийся остров, а сам остров получил название «Новая Голландия». Одновременно с этим Новая Голландия — это первый военный порт России, который был основан по указу Петра I 21 сентября 1721 года.

Стоит напомнить, что остров возник, когда Петр I задумал создавать северный флот: для удобства строительства кораблей и доставки на верфь материалов и леса на Адмиралтейской стороне прорыли Крюков и Адмиралтейский каналы, соединившие Неву и Мойку. Образовавшийся остров стали называть Новой Голландией. В петровские времена на острове появился пруд правильной формы. Многие исследователи полагают, что там находился небольшой дворец императора. Окончательно остров сформировался к 30-м годам XVIII века. В середине XVIII века было принято решение возвести на месте деревянных сараев каменные сооружения. Строительство завершили к концу того столетия.

В 1820-е годы на западной стрелке острова было построено кольцеобразное в плане здание морской тюрьмы, которое автор называл арестантской башней, а в народе прозвали «бутылкой» (отсюда якобы пошло выражение «лезть в бутылку»).

В 1893-м в Новой Голландии был построен бассейн, где в начале XX века проводил свои опыты русский кораблестроитель А.Н.Крылов, работавший над теорией непотопляемости корабля.

В годы Первой мировой в «Новой Голландии» оборудовали самую мощную на тот момент в России радиостанцию морского штаба, прославившуюся в том числе и тем, что с ее помощью в ноябре 1917-го большевики вели информационную войну с генералом П.И.Красновым. В советское время «Новая Голландия» была закрытой зоной, на ее территории располагались склады Ленинградской военно-морской базы. На начало XXI века комплекс состоял из нескольких десятков объектов, 11 из них — памятники федерального значения.

Реставрация фасадов исторических зданий Новой Голландии осуществляется под контролем Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Стоимость проекта составляет около 12 млрд рублей, все шесть этапов реконструкции завершатся лишь к 2025 году.