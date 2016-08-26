Москва, 26 августа, 2016, 23:03 — ИА Регнум. В России еще до старта Игр в Рио организуют соревнования для паралимпийцев, которые отстранены от участия в Паралимпиаде, сообщил президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Баскетбол

По словам Лукина, соревнованиям не будет дан международный статус, так как они состоятся непосредственно перед Паралимпиадой. Их не придется проводить, если российские паралимпийцы все-таки выступят на Играх, однако если этого не произойдет, то соревнования паралимпийцев в России состоятся в начале сентября.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в связи с недопуском российской команды к Играм-2016 в Рио, в России организуют специальные соревнования для паралимпийцев, денежные призы на которых будут равны олимпийским.

Напомним, спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 23 августа отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение об отстранении российской команды от участия в Паралимпиаде-2016. До сегодняшнего дня сборная России не получила права выступать на Играх-2016.

Международный паралимпийский комитет (МПК) решил дисквалифицировать Паралимпийский комитет России и отстранил всех его спортсменов от участия в Играх 2016 года, на основании аналитического доклада так называемой «независимой комиссии» Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В докладе утверждалось, что в России существует государственная система сокрытия допинговых нарушений. Никаких доказательств содержащихся в докладе обвинений до сих пор не представлено.