Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 26 августа, 2016, 23:01 — ИА Регнум.

  • Голодающие шахтёры Дона стали главным событием Ростовской области;
  • Президент России Владимир Путин уволил восемь генералов;
  • Цена на газ для Белоруссии станет на 30% ниже;
  • Литва собирается подать на Белоруссию в суд из-за БелАЭС;
  • Иран готов сотрудничать с ОПЕК по вопросу стабилизации рынка нефти;
  • В Иркутске продолжается кампания по переименованию улиц;
  • Расширена территория национального парка «Русская Арктика».