Радио REGNUM: второй выпуск за 26 августа
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 26 августа, 2016, 23:01 — ИА Регнум.
- Голодающие шахтёры Дона стали главным событием Ростовской области;
- Президент России Владимир Путин уволил восемь генералов;
- Цена на газ для Белоруссии станет на 30% ниже;
- Литва собирается подать на Белоруссию в суд из-за БелАЭС;
- Иран готов сотрудничать с ОПЕК по вопросу стабилизации рынка нефти;
- В Иркутске продолжается кампания по переименованию улиц;
- Расширена территория национального парка «Русская Арктика».