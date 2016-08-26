Москва, 26 августа, 2016, 22:33 — ИА Регнум. Министерство финансов Российской Федерации предлагает продлить срок действия старых акцизных марок на импортную алкогольную продукцию ещё на один год — до 1 сентября 2017 года. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба Минфина РФ.

Алкогольная продукция

Сообщается, что Минфин уже подготовил соответствующий проект постановления и направил его на рассмотрение правительства.

Дело в том, что срок реализации импортной алкогольной продукции с акцизными марками старого образца истекает 1 сентября 2016 года. Новые акцизные марки выдавались с 1 июля этого года. Теперь Минфин предлагает продлить этот срок ещё на один год.

Финансовое ведомство поясняет, что эта мера позволит избежать проблем на рынке импортного алкоголя и позволит распродать накопившиеся к настоящему моменту остатки продукции с акцизными марками старого образца.

18 августа стало известно, что Гознак полностью выполнил заявку Федеральной таможенной службы (ФТС) и напечатал 144,22 млн штук новых акцизных марок. Весь этот объем уже был отгружен таможенным органам.