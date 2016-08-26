Чебоксары, 26 августа, 2016, 22:32 — ИА Регнум. В Чебоксарах осуждена бывшая заведующая сектором Минэкономразвития Чувашии, которую признали виновной во взяточничестве. Она получала деньги за выдачу лицензии, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Следствием и судом установлено, что с августа 2014 по июнь 2015 года в Чебоксарах злоумышленница при содействии сообщника, который оказывал посреднические услуги за 10% от незаконного вознаграждения, получала от 80 тыс. до 200 тыс. рублей от руководителей и учредителя четырех коммерческих организаций. Общий размер взятки, по данным следствия, составил 480 тыс. рублей. Согласно материалам уголовного дела, средства предназначались за положительное решение вопроса о предоставлении лицензии на заготовку хранение, переработку и реализацию лома чёрных и цветных металлов. Незаконные действия обвиняемых были пресечены в июне 2015 года.

Бывшая чиновница признана виновной в получении взяток, сообщник — в посредничестве во взяточничестве. Экс-сотруднице министерства назначено наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, она взята под стражу в зале суда. Второй фигурант уголовно дела получил 4 года словно. Кроме того, обоим назначены наказания в виде штрафа в размере 4 млн и 1,8 млн рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в I полугодии 2016 года следственными органами СУ СКР возбуждено 183 уголовных дела о преступлениях коррупционного характера. Обвинение в коррупции по оконченным уголовным делам было предъявлено 70 лицам (в I полугодии 2015 года — 45). В суды направлено в 1,5 раза больше уголовных дел — 66, по которым собраны доказательства совершения 183 (в I полугодии 2015 года — 120) преступлений коррупционной направленности.