Экс-чиновница в Чувашии попалась на выдаче лицензий за взятки
Чебоксары, 26 августа, 2016, 22:32 — ИА Регнум. В Чебоксарах осуждена бывшая заведующая сектором Минэкономразвития Чувашии, которую признали виновной во взяточничестве. Она получала деньги за выдачу лицензии, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.
Следствием и судом установлено, что с августа 2014 по июнь 2015 года в Чебоксарах злоумышленница при содействии сообщника, который оказывал посреднические услуги за 10% от незаконного вознаграждения, получала от 80 тыс. до 200 тыс. рублей от руководителей и учредителя четырех коммерческих организаций. Общий размер взятки, по данным следствия, составил 480 тыс. рублей. Согласно материалам уголовного дела, средства предназначались за положительное решение вопроса о предоставлении лицензии на заготовку хранение, переработку и реализацию лома чёрных и цветных металлов. Незаконные действия обвиняемых были пресечены в июне 2015 года.
Бывшая чиновница признана виновной в получении взяток, сообщник — в посредничестве во взяточничестве. Экс-сотруднице министерства назначено наказание в виде 7 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, она взята под стражу в зале суда. Второй фигурант уголовно дела получил 4 года словно. Кроме того, обоим назначены наказания в виде штрафа в размере 4 млн и 1,8 млн рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в I полугодии 2016 года следственными органами СУ СКР возбуждено 183 уголовных дела о преступлениях коррупционного характера. Обвинение в коррупции по оконченным уголовным делам было предъявлено 70 лицам (в I полугодии 2015 года — 45). В суды направлено в 1,5 раза больше уголовных дел — 66, по которым собраны доказательства совершения 183 (в I полугодии 2015 года — 120) преступлений коррупционной направленности.