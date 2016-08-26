Санкт-Петербург, 26 августа, 2016, 22:35 — ИА Регнум. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) обратился в полицию в связи с самовольным сносом памятника деревянного зодчества — объекта культурного наследия «Дача при саде «Озерки». Об этом сегодня, 26 августа, проинформировала пресс-служба КГИОП.

СПбО ВООПИиК Дача в Озерках до сноса

Как сообщало ранее ИА REGNUM, группа петербургских градозащитников, обнаруживших на месте двухэтажного здания-памятника лишь несколько брёвен и остатки строительных лесов, также сообщила о случившемся в полицию.

Как рассказали в КГИОП, еще в апреле 2016 года Выборгским районным судом Санкт-Петербурга выпущено постановление о привлечении собственника объекта культурного наследия к административной ответственности с назначением штрафа в размере 500 тыс. рублей. Причиной стало крайне неудовлетворительное содержание здания и резкое ухудшение его состояния по сравнению с 2013 годом, когда проводилось предыдущая инспекция. Это постановление вступило в законную силу в июле 2016 года.

Распоряжением КГИОП от 10 июня 2016 года «Дача при саде «Озерки» была включена в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве регионального памятника. Однако это не спасло памятник от уничтожения.

СПбО ВООПИиК Так выглядит сегодня место, где находилась дача

Сегодня, 26 августа, специалистами КГИОП зафиксирована полная утрата здания. «Пользователь объекта вызван на составление протокола по ч.1 ст. 7.14.1. КоАП РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе выявленных объектов культурного наследия», по которой может грозить штраф до 20 млн. руб.», — говорится в сообщении комитета.

Одновременно КГИОП направлено заявление о совершенном преступлении в УМВД Выборгского района Санкт-Петербурга.

По имеющейся у градозащитников информации, здание находилось в оперативном управлении Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.

Дача была построена между 1877 и 1879 годами и была единственной сохранившейся постройкой большого увеселительного комплекса сада «Озерки».