Москва, 26 августа, 2016, 22:05 — ИА Регнум. Указом Президента России Владимира Путина освобождены от своих должностей восемь генералов Следственного комитета России и Министерства внутренних дел. Указ главы государства опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В СК уйдут в отставку заместитель начальника ГУ процессуального контроля в сфере противодействия коррупции генерал-майор Дмитрий Шершаков и первый заместитель руководителя ГУ обеспечения деятельности СК генерал-майор Виталий Фролов.

Своих постов лишились замглавы МВД по Республике Башкортостан генерал-майор Вячеслав Андреев, начальник ГУ МВД РФ по Красноярскому краю генерал-лейтенант Вадим Антонов, заместитель начальника Академии управления МВД РФ генерал-лейтенант Василий Быкадоров, начальник ГУ МВД по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Оренбургской области генерал-майор Петр Иванов, первый заместитель начальника ГУ вневедомственной охраны МВД РФ генерал-майор Алексей Лаушкин и руководитель следственного управления СК РФ по Тамбовской области генерал-майор Александр Тисковский. Кроме того, уволен начальник департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД полковник внутренней службы Олег Правосуд.

Генерал-майор полиции Кирилл Смуров назначен на должность первого заместителя начальника главного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков. С присвоением звания генерал-майора полиции Николай Скоков назначен начальником управления координации работы по контролю за оборотом наркотиков.

Должность заместителя начальника управления МВД по противодействию экстремизму займет Александр Рыбалкин. Назначены четыре новых заместителя начальника главного управления МВД по вопросам миграции: Александр Аксенов, Дмитрий Демидко, Валентина Казакова и Игорь Хренков.