Берлин, 26 августа, 2016, 21:59 — ИА Регнум.



osce.org Флаги ОБСЕ

Мир и безопасность в Европе находится под угрозой, если Россия и Запад сообща не предпримут новых мер по контролю над вооружениями. На предстоящем заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), где в этом году председательствует Германия, министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, намерен выступить с предложениями относительно совместных действий по укреплению европейской безопасности, пишет газета чешская Týden.

По словам Штайнмайера, в отношениях между Россией и Западом в настоящее время зияет «глубокая пропасть». В результате «аннексии» Россией Крыма и решения Москвы о приостановке действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) от 1990 года в Старом Свете произошел «крах архитектуры безопасности». Возникла «новая и опасная гонка вооружений», цитирует министра издание.

Теперь Берлин в лице Штайнмайера по собственной инициативе, преследующей более амбициозные цели, чем ДОВСЕ, хочет выработать новые правила размещения ракет, танков, а также беспилотных летательных аппаратов на европейском континенте. Германия призывает расширить региональные рамки для контроля над вооружениями и принять меры, направленные на повышение их прозрачности. Штайнмайер также планирует добиваться соглашения, разрешающего контроль ОБСЕ над вооружениями в тех областях, которые являются предметом территориальных споров. Это прежде всего Крым, Южная Осетия, Абхазия и Приднестровье. Германия проведет неформальную встречу министров иностранных дел ОБСЕ на следующей неделе. На этом форуме, Штайнмайер планирует начать обсуждение своих предложений, уточняет Týden.