Рим, 26 августа, 2016, 21:56 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM

Возможная скорая встреча между Владимиром Путиным и новым премьер-министром Великобритании Терезы Мэй заставила вновь задуматься западных журналистов: по той ли дороге идет ЕС, выстраивая свою внешнюю политику?

«Это бумеранг для Европы. Изоляция России, которую так хотели Соединенные Штаты Америки и на которую (хоть и пассивно) согласился Европейский Союз, оказалась весьма неразумным шагом», — пишет на страницах Italia Oggi Карло Валентини. По мнению журналиста, Владимир Путин, «отец-хозяин России, не сносит обиды с опущенной головой». Он прекрасно играет роль антагониста, которая ему приписывается, и которая, кстати, только укрепляет его позиции внутри страны.

Автор статьи уверен, что пока ЕС пытается найти решение внутренних проблем, Путин ловко обошел санкции и наладил контакт с Турцией и, возможно, с новой Великобританией пост Брексит. «И вот рукопожатие с Реджепом Эрдоганом, оно имеет не только экономические последствия, потому что Турция является важной для Европы страной и членом НАТО. Рука помощи Путина после неудавшегося переворота укрепляет антизападные направления турецкого режима». А каким будет первый крупный международный шаг нового премьер-министра Великобритании Терезы Мэй после Брексит? Встреча с российским лидером. С четкой целью — компенсировать утраты в экономическом обмене с Россией. Может даже случиться так, что в то время, как страны ЕС остаются блокированными из-за эмбарго России, Великобритания (больше не член ЕС) будет иметь возможность свободно торговать. Не удивительно, что пресс-секретарь на Даунинг-стрит сказал BBC: «Премьер-министр подчеркнула важность отношений между Россией и Великобританией и выразила надежду на то, что, несмотря на разногласия по некоторым вопросам, будет открыто честное сотрудничество по наиболее важным вопросам.

Таким образом, как отмечает автор, Путин «вставил свои пять копеек» даже в европейские противоречия. Сюда добавим решающую роль, которую Россия играет в сирийском кризисе, закладывая для себя не последнее место в будущем порядке неспокойного Ближнего Востока, до вчерашнего дня там «правили» только Соединенные Штаты и их союзники. Карло Валентини отмечает, что существуют, конечно, проблемы и противоречия, начиная с экспансионистских амбиций Путина, с кризисом на Украине, который до сих пор не решен. Но Европа, которая изо всех сил старается определить цели общей внешней политики и не в состоянии оживить свою экономику, просто должна возобновить диалог с Россией. Так как изолировать Россию, эту великую страну, которая находится у границ ЕС, «означает только радикализировать ее поведение и напрягать обстановку».

И все же это была бы не статья в западной прессе, если в ней не было хотя бы намека на «диктатора», который правит Россией. Так, в заключении, автор статьи дает рекомендации, как именно наладить диалог с Россией: «Следует продвигать и искать точки соприкосновенья, которые помогут преодолеть проблемы, занизить опасные амбиции и, возможно, сделать определенные шаги по дороге к демократии в авторитарных режимах».