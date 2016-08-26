Рим, 26 августа, 2016, 21:52 — ИА Регнум.



Рим, Италия

Похороны погибших при землетрясении в Италии состоятся завтра, в субботу, 27 августа, в городе Асколи Пичено. На траурной панихиде будет присутствовать глава государства Серджио Маттарелла и премьер-министро Маттео Ренци. Перед поездкой в Асколи Пичено президент Италии также посетит некоторые из районов, пострадавших от землетрясения, в том числе города Аматриче. Правительство Италии провозгласило субботу днем национального траура, на общественных зданиях будут приспущены флаги на всей территории Италии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разрушительное землетрясение произошло в Италии в ночь на 24 августа. Сила толчка составила шесть баллов по шкале Рихтера. Разрушения зафиксированы в областях Лацио, Марке, Умбрия. Полностью разрушены города Аматриче, Аркуата, Пескара-дель-Тронто. По последним данным департамента гражданской обороны 268 человек погибло, 238 удалось вытащить живыми из-под завалов. По словам ученых, сейсмологическая активность в регионе не прекращается: за последние сутки специалисты зафиксировали около 500 афтершоков.