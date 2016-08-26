Деревня Дворики, Владимирская область, 26 августа, 2016, 21:30 — ИА Регнум. По словам спикера, восьмая смена «Территории смыслов» — «Молодые преподаватели факультетов журналистики, молодые журналисты» — одна из самых важных, потому что её участники — это те люди, которые будут формировать общественное мнение.

территориясмыслов.рф Участники форума «Территория смыслов»

Герман Клименко отметил, что за последние 15 лет журналистика очень изменилась: «СМИ прошли путь от доминирования начальника отдела распространения и последующего главенства редактора до повышенной роли журналиста».

На примере MediaMetrics он рассказал об изменениях во вкусах потребителей и о развитии UGC-медиа (user generation content media). Современные медиа, по словам эксперта, не могут жить без всех видов контента. Он привел пример онлайн-UGC-телевидения на MediaMetrics, где работают 200 ведущих и делают это бесплатно, за славу, соревнуясь в количестве аудитории.

В своем вступительном слове Герман Клименко также затронул темы клиповых СМИ, возросших возможностей обратной связи, метрики и определения потребностей аудитории.

«Сейчас журналист — центральная точка СМИ, если аудитория вас любит, она найдёт вас в любой точке Интернета», — подчеркнул Герман Клименко.

Образовательную программу пятого дня восьмой смены форума на Клязьме продолжила панельная дискуссии на тему «СМИ как инструмент влияния».

В качестве спикеров встречи выступили российские тележурналисты Евгений Ревенко, Эрнест Мацкявичюс и Андрей Медведев.

Евгений Ревенко в приветственном слове подчеркнул: «Наша задача как журналистов — доносить до зрителя взвешенную и полезную информацию. И важно помнить о самом главном, о том, чем мы должны дорожить, — это репутация».

«Новость — это продукт, он должен быть свежим, поэтому оперативность крайне необходима. Мы основываемся еще на одной фундаментальной ценности — это факт. Любое СМИ в любой стране мира — это мощнейший инструмент влияния», — поделился своим мнением Эрнест Мацкявичюс.

Профильными партнёрами смены «Молодые преподаватели факультетов журналистики, молодые журналисты» являются Информационное агентство России ТАСС, Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) и Rambler&Co.

Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи, Общественная палата Российской Федерации, «Роспатриотцентр» Росмолодёжи.

Форум проходит при кураторстве Управления Президента РФ по внутренней политике.