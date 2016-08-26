Владикавказ, 26 августа, 2016, 21:26 — ИА Регнум. Жители Северной Осетии требуют от властей справедливого распределения земель бывших колхозов и совхозов. Как сообщает 26 августа корреспондент ИА REGNUM, о существующей в регионе проблеме временно исполняющему обязанности главы республики Вячеславу Битарову напомнили жители Кадгаронского сельского поселения Ардонского района.

Владимир Петров. Колхозная весна. 1976

Они подняли вопрос распределения земель бывшего колхоза имени Кирова, который якобы сознательно довели до развала его руководители. Бывшие колхозники, а ныне безработные, в очередной раз потребовали рассмотреть на уровне республиканской власти проблему и решить ее в пользу сельчан.

От имени инициативной группы выступил местный житель Борис Бураев. Он требовал изъять у бывшего председателя колхоза, а ныне руководителя ООО «Кадгарон-Агро» Тамерлана Казиева, арендуемые им земли и перераспределить таким образом, чтобы каждому был выделен пай. По словам Бураева, все беды села от несправедливого распределения общих земель. Из-за отсутствия рабочих мест люди не способны оплачивать коммунальные услуги, кормить свои семьи. Бывший председатель, по словам оратора, владеет более 1000 га земли и открывает новые магазины во Владикавказе.

Слушая сельчан, Вячеслав Битаров согласился с тем, что в годы хаоса и раздрая в стране властями были допущены ошибки в решении земельного вопроса. «Сегодня одним росчерком пера невозможно решить земельную проблему. Нужен разумный компромиссный подход, который устроит всех. Взять и отобрать у одних и раздать другим — не самый лучший выход из создавшегося тяжелого положения. От равнин моздокского Кизляра до горных сел республики везде схожая ситуация, и, если раздать в одном селе, процесс приобретет неуправляемый характер», — подчеркнул руководитель региона.

Руководитель республики также напомнил, что в настоящее время создана специальная межведомственная комиссия, которая проверяет во всех населенных пунктах законность распределения земель. По его словам, власти делают все, для того чтобы ситуация не накалялась.

Напомним, что в разных сельских поселениях РСО-Алания появляются инициативные группы, которые от имени жителей обращаются в силовые структуры и в региональные органы власти с требованием вернуть жителям земли, ранее принадлежащие колхозам и совхозам. Ранее в Ардонском районе были предприняты попытки срыва весенне-полевых работ в крестьянско-фермерских хозяйствах. В конфликт вмешались министр внутренних дел республики Михаил Скоков и Вячеслав Битаров. Только после этого полевые работы были возобновлены. Земельный вопрос обострился также в Пригородном, Алагирском и Моздокском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, Северная Осетия относится к числу малоземельных регионов России, при этом земли сельхозначения являются важнейшей составляющей экономики республики. По обобщённым данным статистической отчетности, площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 371,2 тыс. га. Из них пашня — 184,2 тыс. га, пастбища — 106,5 тыс. га, сенокосы — 19,9 тыс. га и многолетние насаждения — 3,9 тыс. га. Наибольшая площадь земель сельхозназначения расположена в Моздокском районе — 23%.