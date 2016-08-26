Минск, 26 августа, 2016, 21:22 — ИА Регнум. Власти Белоруссии не рассматривают размещение дополнительных контингентов НАТО в соседних странах как угрозу военной безопасности республики. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции во время визита в Киев 26 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы видим, что в ряде наших стран-соседей на Западе размещаются дополнительные контингенты войск НАТО. Мы, конечно же, отслеживаем эту ситуацию. Мы не воспринимаем это как прямую угрозу нашей военной безопасности, но мы рассматриваем это как потенциальный вызов в военной сфере, в вопросах безопасности для Республики Беларусь», — приводит слова Макея пресс-служба МИД Белоруссии.

Глава ведомства отметил, что Минск «тщательно отслеживает ситуацию». «Стараемся принимать на национальном уровне адекватные меры реагирования: это касается и введения в строй новых видов вооружений, которые нам удаётся создавать, и повышения боеготовности, и многое другое», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Макей, находясь с визитом в Риге, заявил, что Белоруссия не приветствует расширение сил НАТО в Польше и странах Прибалтики, однако «понимает логику своих партнёров».

«Конечно же, мы не приветствуем размещение дополнительных воинских контингентов на территории наших соседних стран. Мы можем понять логику наших партнёров, почему они это предпринимают. Можем понять. Хотя, повторюсь, мы не поддерживаем эти шаги», — отметил белорусский дипломат.

В то же время, заместитель помощника министра обороны США Майкл Карпентер во время визита в Минск в марте этого года заявлял, что Вашингтон и его союзники будут рассматривать как «дестабилизацию обстановки» размещение российской авиабазы на территории Белоруссии, вопрос о которой обсуждается уже в течение нескольких лет.

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