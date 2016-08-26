Москва, 26 августа, 2016, 21:21 — ИА Регнум. Московские следователи возбудили уголовное дело по факту надругательства 72-летнего пассажира авиарейса Москва — Новосибирск над 9-летней девочкой. Об этом сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба московского межрегионального следственного управления СК РФ на транспорте.

По предварительным данным в самолете, который совершал рейс из Новосибирска в Москву, летела 9-летняя девочка. Путешествие она совершала без сопровождения взрослых.

Её соседом по креслу оказался житель Тамбовской области 1944 года рождения. Этот человек совершил над девочкой насильственные действия сексуального характера. По прилете девочка рассказала о случившемся матери. Та обратилась в полицию.

Подозреваемый пока не найден. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Авиакомпания «Глобус» (входит в группу S7), чей самолет выполнял этот рейс из Новосибирска в Москву, проводит внутренне расследование.