Рязань, 26 августа, 2016, 21:00 — ИА Регнум. Более 90 тысяч туристов посетили Рязанский кремль в первом полугодии 2016 года. Об этом сообщила на брифинге директор РИАМЗ «Рязанский Кремль» Ольга Кречетова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ryazankreml.ru У входа в Рязанский кремль

Ольга Кречетова рассказала, что в течение года в музее-заповеднике проходит более 280 самых разных мероприятий — акции, праздники, культурно-образовательные мероприятия, тематические выставки.

В 2015 году Рязанский кремль посетили более 180 тыс. человек, проведено более 3,5 тыс. экскурсий. В этом году интерес не меньше — за первое полугодие в кремле уже побывали 90 тыс. туристов, в том числе — гости из Австрии, Германии, Бельгии, Франции, Китая и других стран.

В числе самых ожидаемых событий — ввод в эксплуатацию нового здания музейного центра, строительство которого началось в Рязани.

«Площадь центра составит более 19 тысяч квадратных метров. Сейчас под экспозиции у нас отведено всего лишь две тысячи квадратных метров. А в помещениях XVII века мы, к сожалению, не можем создать идеальные условия для хранения экспонатов. Кроме того, люди с органичными возможностями здоровья также испытывают трудности при посещении музея. Только в выставочные залы Дворца Олега инвалиды-колясочники могут попасть без препятствий. Здание нового музейного центра будет полностью доступно людей с ограниченными возможностями здоровья», — отметила Ольга Кречетова.

В этом году в музее проводится целый ряд мероприятий в рамках всероссийской акции «Ночь кино» и Года экологии в России, выставке «Рязанское узорочье XX века», которая будет презентована в Хакасии, а также новых экскурсиях, которые предназначены для рязанских школьников в новом учебном году.

Присвоение музею Минкультуры РФ статуса достопримечательного места федерального значения «Древний город Переславль-Рязанский и его архитектурные и оборонительные сооружения 12−19-го веков» позволит проводить работу по его сохранению более эффективно, внедряя при этом современные формы музейной деятельности, отметила Ольга Кречетова.