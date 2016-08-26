Москва, 26 августа, 2016, 20:44 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Краснодар» Жоазиньо получил паспорт гражданина Российской Федерации, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

fckrasnodar.ru Жоазиньо

Ранее комитет Российского футбольного союза по статусу футболистов принял решение удовлетворить просьбу «Краснодара» о признании отсутствия статуса «легионер» у 27-летнего бразильского футболиста, с 2011 года играющего за российский клуб.

Решение комитета вступает в силу с момента его принятия, поэтому на ближайший матч РФПЛ Жоаозиньо будет внесён в стартовый протокол как российский гражданин.